«112»: число смертельных отравлений сидром увеличилось до 12 человек

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц.

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Число жертв, умерших после употребления сидра, купленного в магазинах Ульяновской и Самарской областей, выросло до 12 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Был задержан подозреваемый - 32-летний бизнесмен Анар Гусейнов. Он производил отравленную продукцию в поселке Винтай Самарской области, а после развозил ее по нескольким магазинам в Самарской и Ульяновской областях.

Напомним, что 3 и 4 июня несколько жителей Димитровграда попали в больницу с отравлением. Перед этим они пили алкогольный напиток «Мистер Сидр».