РИА Новости: протезирование Костомарова должно пройти через один-два месяца

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Российский фигурист Роман Костомаров готовится к протезированию, которое состоится через один-два месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Также сообщается, что спортсмен чувствует себя на данный момент нормально. Он стойко переносит долгое пребывание в больнице.

Напомним, что Костомаров попал в больницу в январе этого года после пневмонии, на фоне которой у него развились некроз и сепсис. Врачам пришлось ампутировать спортсмену стопы и кисть руки. На данный момент медики готовятся к протезированию и реабилитации фигуриста.