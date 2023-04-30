Костомаров пришел в сознание после операции по протезированию на стопе и кисти

Фигурист уже проходит реабилитацию, которая должна подготовить его для транспортировки в Германию.

© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Фигурист Роман Костомаров находится в сознании и идет на поправку после проведенной операции по протезированию на стопе и кисти.

Отмечается, что Костомаров сейчас в процессе прохождения реабилитации, необходимой для транспортировки в Германию. Обычно для нее требуется несколько месяцев.

Напомним, фигурист оказался в реанимации в январе 2023 года после пневмонии. Из-за развившегося некроза и сепсиса в феврале были ампутированы обе стопы. В конце марта при помощи технологий телемедицины к лечению подключились немецкие врачи, чтобы подготовить фигуриста к переводу в Германию, сообщает Telegram-канала Mash.

Ранее стало известно, что Костомаров столкнулся с проблемами при восстановлении подвижности. Несмотря на усилия специалистов, упражнения даются фигуристу с трудом.