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В МО РФ сообщили о неудачной попытке наступления врага на Южно-Донецком направлении

13:06 05.06.2023
Неприятель задействовал шесть механизированных и два танковых батальона. За сутки враг потерял 16 одних только танков. Своих целей противник не добился.
В МО РФ сообщили о неудачной попытке наступления врага на Южно-Донецком направлении
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило о неудачной попытке наступления украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«4 июня противник предпринял безуспешную попытку крупномасштабного наступления на Южно-Донецком направлении. Со стороны ВСУ было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона», - сказал представитель российского оборонного ведомства на брифинге.

В заявлении сказано, что подразделения российской группировки «Восток» с помощью авиации и артиллерии атаковали противника в районах Нескучного и Новодаровки в Запорожской области. Суточные потери украинской стороны в живой силе на данном направлении составили до 300 человек. Также противник лишился 16 танков, 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей.

Конашенков сообщил о терактах во стороны Киева в приграничных районах. Накануне подразделения ВС РФ и погранслужбы ФСБ сорвали попытки украинских террористов проникнуть в Белгородскую область в районе Новой Таволжанки.



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