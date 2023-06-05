Минобороны России заявило об уничтожении украинского истребителя Су-27 в небе ДНР

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МО РФ сообщило об уничтожении украинского самолета Су-27. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Закотное Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», - заметил Конашенков.

Кроме этого, Игорь Конашенков заявил об отражении попытки крупномасштабного наступления неприятеля на Южно-Донецком направлении. Противник задействовал восемь батальонов - шесть механизированных и два танковых.

Группировка «Восток» при поддержке авиации и артиллерии нанесла врагу значительные потери. За сутки киевский режим потерял на этом направлении до 300 боевиков, 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.

При этом было подчеркнуто, что враг не добился поставленных целей.

Также официальный представитель российского оборонного ведомства заметил, что российские военные и ФСБ сорвали попытку украинских террористов проникнуть в Белгородскую область.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.