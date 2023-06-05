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Минобороны России заявило об уничтожении украинского истребителя Су-27 в небе ДНР

13:13 05.06.2023
Обломки вражеского самолета упали на землю благодаря действиям российских средств ПВО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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МО РФ сообщило об уничтожении украинского самолета Су-27. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. 

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Закотное Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», - заметил Конашенков. 

Кроме этого, Игорь Конашенков заявил об отражении попытки крупномасштабного наступления неприятеля на Южно-Донецком направлении. Противник задействовал восемь батальонов - шесть механизированных и два танковых. 

Группировка «Восток» при поддержке авиации и артиллерии нанесла врагу значительные потери. За сутки киевский режим потерял на этом направлении до 300 боевиков, 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей. 

При этом было подчеркнуто, что враг не добился поставленных целей. 

Также официальный представитель российского оборонного ведомства заметил, что российские военные и ФСБ сорвали попытку украинских террористов проникнуть в Белгородскую область.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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