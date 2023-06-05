МО РФ показало поражение цели на Купянском направлении российским «Тором»

ЗРК могут поражать в своем диапазоне высот и дальности все типы целей.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало кадры работы зенитного ракетного комплекса «Тор-М2У» Западного военного округа на Купянском направлении. На записи видно, как ЗРК поражает беспилотник.

Отработав по цели, машина меняет позицию, чтобы по ней не ударил противник.

«Тор-М2» прекрасно зарекомендовал себя в ходе спецоперации. Комплекс способен обнаруживать различные летательные аппараты противника в воздухе. Чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет.

«Тор-М2» способен вести огонь на ходу без остановок, защищая технику на марше, а для стрельбы с места ему требуется несколько минут для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ при попытке атаки на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.