«Сейчас наступаем мы»: как минометчики работают на Южно-Донецком направлении
На Южно-Донецком направлении работают российские минометчики. В лесополосе разведчики обнаружили диверсионную группу противника. Штурмовики выдавили националистов с позиций. Отступающего противника накрывают из 82-миллиметровых минометов. Первый - пристрелочный, остальные - на поражение. Ответный удар маловероятен.
«Ответки бывают, когда они пытаются штурмануть нас. В данный момент на штурм идем мы. Они сейчас убегают как могут», - говорит командир минометного расчета с позывным «Стрип».
Противник отступил, занял вторую линию обороны. Но не ушел из зоны огневого поражения. Наши минометчики достают его из более крупного калибра - из 120-миллиметровых минометов.
Каждый раз националисты отступают с потерями в живой силе и технике. Многие группы уничтожаются полностью. Радиус поражения 120-миллимиторовой мины - порядка 150 метров. Удар в одну точку сразу из двух минометов гарантирует поражение цели.
Материал подготовили Дмитрий Трунов и Николай Баранов.