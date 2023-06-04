Боевики Украины нанесли удар по четырем районам Донецка

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Украинские боевики обстреляли реактивной артиллерией столицу ДНР. Сообщается, что по Донецку было выпущено порядка шести ракет.

Уточняется, что данный обстрел - третий за 4 июня. Об этом рассказали в представительстве республики в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины). Пострадали многоквартирный жилой дом, частные дома и газопровод.

«Кировский район: ул. Абакумова, 93 - многоквартирный жилой дом, зафиксировано обрушение плиты перекрытия. Киевский район: ул. 50 лет Украины, 113 - частный жилой дом, также поврежден газопровод; ул. 50 лет Украины, 119 - частный жилой дом», - проинформировали в представительстве.

Также сообщается, что по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а немного позже и по Петровскому району украинские националисты выпустили шесть ракет из РСЗО и пять снарядов калибра 155 миллиметров. Удары были нанесены из населенного пункта Ласточкино и Максимильяновка.

Немногим ранее приводились сведения об обстреле боевиками Донецка 11 снарядами «натовского» калибра. Калибром 155 миллиметров они в 00:15 нанесли удары по Петровскому району Донецка, выпустив пять снарядов, в 00:50 - еще шесть снарядов в том же направлении.