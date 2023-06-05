Правительство России продлило упрощенные процедуры для регистрации и ввоза лекарств в РФ

По словам Михаила Мишустина, действие упрощенных процедур для регистрации и ввоза лекарств в Россию продлено до конца 2024 года.

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Упрощенные процедуры для регистрации и ввоза лекарственных препаратов на территорию России будут действовать до окончания 2024 года. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

«Чтобы производители лекарств могли быстрее выводить их на внутренний рынок, правительство продлит до конца следующего года применение целого ряда упрощенных процедур», - заявил Мишустин.

По словам премьер-министра, такое решение принято в связи с нарушением многих логистических цепочек из-за введения внешних ограничений против России.

Мишустин отметил, что в первую очередь решение касается регистрации аналогов препаратов, которые уже представлены в России, и получения разрешений на ввоз оригинальных средств, надписи на которых сделаны на иностранных языках, при условии, что впоследствии будут этикетки с переводом на русский. Принятые меры позволят обеспечить наличие необходимых людям препаратов, резюмировал премьер-министр.

В мае санкции против физлиц и юрлиц из России ввели Япония, Великобритания, США. Президент РФ Владимир Путин также заявил о росте консолидации на фоне принятия санкций против России. По словам российского лидера, чем больше антироссийских санкций и клеветы, тем выше показатель консолидации, который перешел отметку в 90% в мае нынешнего года.