Путин: чем больше санкций принимали в отношении России, тем выше консолидация

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Чем больше в отношении России принимается санкций, чем больше клеветы, тем больше консолидация, и она превысила 90%. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на Совете по межнациональным отношениям 19 мая.

«Чем больше в отношении нас принимали санкций, чем больше было клеветы, тем выше становился параметр этой общей консолидации. За пять последних лет он вырос на треть и к началу 2023 года превысил 94%», - заявил глава государства.

Кроме того, российский лидер призвал скорректировать стратегию национальной политики с учетом вхождения в состав РФ новых регионов. Как отметил Путин, там живет много народов, напрямую столкнувшихся с национализмом в 2014 году.

Ранее стало известно об очередном санкционном пакете Соединенных Штатов Америки. Под ограничения попали порядка 300 российских компаний, лиц, судов и самолетов. О новом пакете ограничительных мер стало известно в преддверии саммита «Большой семерки» в Хиросиме 19-21 мая. Кроме того, под санкции подпадают российские, ближневосточные и европейские компании, пытающиеся их обойти.