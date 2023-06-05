Опубликованы кадры крушения моста в Индии второй раз за два года

Недавно построенный мост в Бихаре на востоке Индии обрушился второй раз за последние два года.

© Видео: GabbarMi4een, Twitter © Фото: GabbarMi4een, Twitter

Мост в индийском штате Бихар на востоке страны обрушился второй раз за последние два года. В социальной сети Twitter опубликовали кадры происшествия.

Судя по кадрам, рухнула практически вся конструкция. Вокруг места падения поднялись столбы пыли.

В ноябре прошлого года часть конструкции серьезно пострадала во время шторма.

В 2022 году в индийском штате Гуджарат также произошло крушение моста. Число погибших составило 132 человека. В момент обрушения на мосту и поблизости находилось более 400 человек.