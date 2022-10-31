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Поиски продолжаются: количество жертв обрушения моста в Индии достигло 132

Анна Касаткина
07:53 31.10.2022
В момент обрушения подвесного моста на нем и поблизости находилось более 400 человек.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Число погибших в результате обрушения моста в индийском штате Гуджарат выросло до 132. Об этом со ссылкой на представителей местных властей сообщает агентство Reuters.

Поисково-спасательная операция на месте продолжается, количество жертв может еще увеличиться, уточняется в сообщении. Как рассказали представители власти, в момент обрушения подвесного моста на нем и поблизости находилось более 400 человек, большинство из которых были туристами.

Трагедия на мосту произошла вечером 30 октября. Подвесная переправа рухнула в реку Мачу. В этот момент на ней находились туристы, отмечающие индуистский праздник Дивали — «Фестиваль Огней». Мост, построенный в середине 19 века, неделю назад открылся после шестимесячного ремонта.

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