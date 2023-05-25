Истребители МО РФ не допустили нарушения границ двумя бомбардировщиками ВВС США над Балтийским морем

Воздушные цели были классифицированы экипажами российских истребителей как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США.

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В Министерстве обороны России сообщили, что российские истребители не допустили нарушения границ двумя стратегическими бомбардировщиками В-1В ВВС США над Балтийским морем.

Российское оборонное ведомство сообщило, что 25 мая 2023 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе Российской Федерации две воздушные цели.

Согласно заявлению Минобороны России, для недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух были подняты истребители Су-35с и Су-27п из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа.

«Экипаж российских истребителей классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США», - говорится в сообщении МО РФ.

После удаления иностранных военных самолетов от Государственной границы Российской Федерации российские истребители вернулись на аэродром базирования, отметили в российском оборонном ведомстве.

Полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Нарушения Государственной границы РФ допущено не было.

Ранее российский Су-27 поднимался в воздух при приближении к границе немецкого Р-3С «Орион» и французского «Атлантик-2». Инцидент произошел над Балтийским морем.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.