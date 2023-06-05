Мариупольские юнармейцы выполнили нормативы по разборке и сборке автомата Калашникова
Стрельба из пневматической винтовки, оказание первой помощи и управление беспилотником - все эти навыки отрабатывают мариупольские юнармейцы, чтобы впервые принять участие во Всероссийской игре «Победа».
Готовиться ребятам помогают военнослужащие Восточного военного округа. Одна из задач - выполнять нормативы по сборке автомата Калашникова.
Кроме того, юнармейцы занимаются строевой подготовкой, изучают историю России, а также в программе тренировок - спортивные упражнения и бег.
Военно-спортивная игра «Победа» продолжает традиции легендарной «Зарницы», которой в этом году исполняется уже 56 лет. Всероссийский финал конкурса пройдет в Подмосковье в июне.
Ранее сообщалось, что «Солнцепек» нанес сокрушительный удар по врагу на Краснолиманском направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.