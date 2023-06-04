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«Солнцепек» уничтожил пункт дислокации врага в районе Гуляйполя

Анна Касаткина
06:03 04.06.2023
Еще два пункта временной дислокации поражены САУ «Малка» и РСЗО «Ураган».
«Солнцепек» уничтожил пункт дислокации врага в районе Гуляйполя
© Фото: Минобороны России
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Российские военные ударом ТОС «Солнцепек» уничтожили пункт дислокации украинских боевиков в районе Гуляйполя, а САУ «Малка» и РСЗО «Ураган» поразили склад боеприпасов. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов.

«Экипажами огнеметных систем "Солнцепек" уничтожен пункт временной дислокации националистов в районе Гуляйполя», - сказал он.

Помимо этого, два пункта временной дислокации врага на Запорожском направлении поражены огнем САУ «Малка» и расчетами РСЗО «Ураган», также уничтожен склад боеприпасов, автомобильная техника и живая сила. Два склада боеприпасов в Новоданиловке и Малой Токмачке вскрыты силами воздушной разведки и уничтожены артиллерийским огнем, добавил Чехов.

На Южно-Донецком направлении, отметил начальник пресс-центра, артиллерийскими подразделениями уничтожен склад боеприпасов и живая сила в районе Шевченко, поражен опорный пункт националистов в районе Времевки. В районе Великой Новоселки и Полтавки уничтожены пункты временной дислокации противника, а в районе Новомихайловки - минометный расчет.

Ранее подразделение ТОС «Солнцепек» нанесло удары по позициям украинской 103-й отдельной бригады теробороны в районе населенного пункта Новоселовское на Купянском направлении. Термобарические снаряды «Солнцепеков» распыляют, а затем воспламеняют взрывоопасную смесь. Температура в несколько тысяч градусов и избыточное давление уничтожают цель. 

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