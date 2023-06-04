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РИА Новости: только в России из 40 стран Европы в апреле подешевели продукты

Дмитрий Трунов
09:48 04.06.2023
Годовая дефляция на продукты до сих пор случалась в России только раз - в июне 2018-го.
РИА Новости: только в России из 40 стран Европы в апреле подешевели продукты
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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В апреле текущего года Россия стала единственной страной в Европе, где снизились цены на продукты и безалкогольные напитки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование, основанное на данных статистических служб 40 европейских стран.

Дефляция по этим категориям в РФ составила 0,22% в годовом выражении. Самая низкая инфляция среди стран Европы наблюдается в Швейцарии, там цены на продукты выросли на 5,4%. Низкие показатели инфляции наблюдались еще в Белоруссии (6,1%), на Кипре (6,7%) и в Албании (9,6%).

Наиболее высокой отметкой в продуктовой инфляции в апреле является показатель Венгрии - 39%. Следом идут Словакия - 25,4%, Эстония - 23,4%, Сербия - 23,1%, Украина - 22,2%, Литва - 21,9%, а также Латвия - 20,2%.

Годовая дефляция на продукты до сих пор случалась в России только раз - в июне 2018-го. Тогда она составила 0,42%.

Ранее вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал о мониторинге цен на социально значимые товары в новых регионах России.

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