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Мантуров рассказал о мониторинге цен на социально значимые товары в новых регионах

Ян Брацкий
20:21 17.05.2023
Основной задачей на сегодняшний день вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров считает обеспечение логистики при поставках товаров в новые регионы.
Мантуров рассказал о мониторинге цен на социально значимые товары в новых регионах
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Цены на социально значимые товары в новых регионах страны постоянно мониторятся и находятся под контролем Минпромторга, Росстатистики и ФАС. Об этом заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«У нас еженедельно ведется работа совместно с Росстатистикой, ФАС и регионами в части мониторинга цен. Работаем непосредственно с торговыми точками для формирования единого подхода по ценам, и самая главная задача на сегодняшний день - это обеспечить логистику», - цитирует Мантурова РИА Новости.

Над ритмичной поставкой продуктов питания и промышленной продукции в новые регионы работа ведется с 2022 года, уточнил он. Существующие пропускные пункты расширяются.

Ранее глава государства провел заседание с членами кабинета министров, на котором обсудил повышение доступности товаров и услуг в новых субъектах России.

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