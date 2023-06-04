Число погибших в железнодорожной катастрофе в Индии превысило 300 человек

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Более 300 человек погибли в результате самой смертоносной железнодорожной катастрофы в стране за последние почти 30 лет, передает AP со ссылкой на официальные лица. Число раненых превысило 1000, сообщает Hindustan Times. Больницы в районе Баласор переполнены пациентами. Опознание тел еще продолжается, родственники пассажиров пытаются найти своих близких.

После завершения спасательных работ власти приступили к расчистке искореженных обломков двух пассажирских поездов, которые сошли с рельсов. Ночью тяжелые краны использовались для снятия двигателя, который лежал на крыше железнодорожного вагона. В двигателе не было обнаружено тел, и работы были завершены в воскресенье утром.

Следователи выясняют причины катастрофы. Предварительные расследования показали, что экспрессу был дан сигнал выйти на главную колею, но позже сигнал был снят. По данным информагентства Press Trust of India, поезд въехал на другую линию, известную как кольцевая, и врезался в стоявший там товарный поезд.

От 10 до 12 вагонов состава сошли с рельсов. Обломки некоторых изувеченных вагонов упали на соседний путь. В них врезался еще один пассажирский поезд, который шел с противоположного направления.

Премьер-министр Моди побывал на месте происшествия в районе Баласор штата Орисса в субботу и посетил некоторых пострадавших в больнице.

Ранее называлось число в 288 погибших. В 1995 году недалеко от Нью-Дели столкнулись два поезда, тогда погибли 358 человек.