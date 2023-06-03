Число жертв крушения трех поездов в Индии достигло 288

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Число погибших при столкновении двух пассажирских и одного грузового поездов на востоке Индии выросло до 288. Об этом сообщает France-Presse. По ранее опубликованным данным, погибших было 207, а пострадавших - 900 человек.

Столкновение трех поездов произошло вечером в районе города Баласор. Сначала 10-12 вагонов пассажирского поезда, который шел из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Потом в них врезался еще один пассажирский поезд.

Сейчас рассматривается несколько версий причин катастрофы, однако власти пока в большей степени сосредоточены на спасательной операции. В ней участвует больше сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий. Ее проведение осложнялось наступлением темноты.

Многие пассажиры еще могут оставаться под опрокинувшимися вагонами поезда. Это крушение стало самой смертоносной железнодорожной аварией в Индии более чем за десять лет.