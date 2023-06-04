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Reuters: главы 20 крупнейших мировых разведок тайно встретились в Сингапуре

Дмитрий Трунов
08:15 04.06.2023
Источники агентства назвали состоявшуюся встречу «важным элементом международной теневой повестки дня».
Reuters: главы 20 крупнейших мировых разведок тайно встретились в Сингапуре
© Фото: Britta Pedersen, dpa, GlobalLookPress
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Высокопоставленные должностные лица примерно двух десятков крупнейших мировых разведывательных служб провели секретную встречу в рамках встречи по вопросам безопасности Диалога Шангри-Ла в Сингапуре в эти выходные, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников.

По их словам, такие встречи организуются правительством Сингапура и в течение нескольких лет незаметно проводятся в отдельном месте рядом с саммитом по вопросам безопасности. Ранее о таких встречах не сообщалось.

По данным агентства, это мероприятие посетили в том числе представители разведок США, Индии и Китая. Тон беседы был в ключе сотрудничества, а не конфронтации. Источники назвали состоявшуюся встречу «важным элементом международной теневой повестки дня».

Как сообщил один из источников агентства, на встрече обсуждался конфликт на Украине, а также транснациональная преступность. Такие мероприятия помогают глубже понять намерения сторон и результат, к которому они стремятся, говорится в публикации.

Ранее сообщалось о том, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в мае тайно посетил Китай и встречался там с официальными лицами и представителями разведки.

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