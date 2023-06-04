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Книги в России подорожали на 15-20% за год

Дмитрий Трунов
07:52 04.06.2023
Выросли цены на оборудование для печати и запчасти из Европы, на отечественную бумагу.
Книги в России подорожали на 15-20% за год
© Фото: Frank Rumpenhorst, dpa, GlobalLookPress
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Российский книжный союз и издательства оценили подорожание книг за год в 15-20%. Цены могут вырасти и в 2023 году - еще до 15%, пишут «Известия».

Рост цен на книги вызван ростом стоимости импортных материалов, используемых в производстве книг. Раньше поставки шли из европейских стран, а теперь из Китая и Азии, и это удорожает логистику.

Подорожало также оборудование для печати и запчасти из Европы, выросли цены на отечественную бумагу. Наиболее сложная ситуация с цветными и подарочными книгами, для выпуска которых используются дорогие материалы.

До конца апреля 2023 года рост цен на книги уже составил около 5%.

Российские издатели придумали, как обходить запрет на выпуск книг иностранных авторов. Для этого их будут печатать в формате «саммари», то есть пересказывать, избегая прямых цитат.

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