AP: кандидат в президенты США Никки Хейли «оговорилась» о союзе с Россией

По словам ее пресс-секретаря Кена Фарнасо, «никто не был жестче по отношению к Москве, чем Никки Хейли».

© Фото: CNP, AdMedia, GlobalLookPress

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли сказала в интервью, что для укрепления глобальной безопасности Вашингтону необходимо объединиться с неевропейскими странами, включая Россию. Однако потом в ее штабе это высказывание назвали оговоркой, сообщает Associated Press.

В интервью WMUR-TV Хейли обратила внимание на то, что Саудовская Аравия заключает соглашения с Китаем. Кандидат сказала, что это нехорошо для Соединенных Штатов. По ее словам, Вашингтону нужно, чтобы арабский мир был с ним, поэтому нужно «объединить усилия с другими - Россией, Австралией, Японией, Израилем».

Однако потом штаб Хейли заявил, что кандидат в президенты оговорилась, когда включила Россию в список других стран. По словам ее пресс-секретаря Кена Фарнасо, «никто не был жестче по отношению к России, чем Никки Хейли».

После этого специально для AP Хейли назвала Россию «врагом», а по поводу Владимира Путина добавила: «Я боролась с ними в ООН и буду продолжать бороться с ними».

Никки Хейли - экс-губернатор Южной Каролины и постоянный представитель США при ООН в 2017-2018 годы.

Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что переизбрание Дональда Трампа в 2024 году «будет означать конец демократии» в США и «конец Украины».