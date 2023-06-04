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Lublin112: беженцы-цыгане с Украины «захватили» польский город Красныстав

Дмитрий Трунов
07:01 04.06.2023
Как отмечают горожане, мирный городок стал местом мошенничества, воровства и страха за безопасность родных и близких.
Lublin112: беженцы-цыгане с Украины «захватили» польский город Красныстав
© Фото: Алексей Витвицкий РИА Новости
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Польский город Красныстав оказался фактически захвачен беженцами с Украины, которые держат местных жителей в страхе, пишет портал Lublin112. Как отмечают горожане, мирный городок стал местом мошенничества, воровства и страха за безопасность своих родных и близких.

Речь идет о группе приезжих с Украины, имеющих «цыганские корни». Община насчитывает больше 60 человек. Поначалу с ними не было проблем и вряд ли кто-то обращал на этих людей внимание.

Однако затем начали происходить «шокирующие события». Был замечен маленький ребенок, который гулял по крыше здания. Один из парней схватил девушку за голову и ударил ее о металлический забор.

Был случай, когда полицейские задержали мужчину. Внезапно вокруг их машины собралась группа из дюжины беженцев, которые попытались отбить задержанного. Их удалось утихомирить лишь угрозой применить газ и дубинки.

Жители города жалуются, что беженцы крайне нагло ведут себя в магазинах. Они ходят между полками, открывают упаковки с разными продуктами, «пробуют» содержимое и потом кладут обратно.

Жалоб на беженцев оказалось настолько много, что в ситуацию пришлось вмешаться местным властям. На специальном совещании было решено усилить патрулирование районов, в которых проживают украинские беженцы.

Ранее муниципальный центр поддержки семьи в Люблине столкнулся с проблемой домашнего насилия в семьях украинских беженцев. Туда поступает все больше сообщений о том, что в них процветают насилие и пьянство, а дети безнадзорны или голодны.

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