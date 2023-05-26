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В польском Люблине пожаловались на факты домашнего насилия и пьянства в семьях беженцев из Украины

Ирина Елагина
08:31 26.05.2023
Представители польского центра поддержки семьи изумлены нравами в ряде украинских семей, допускающих насилие в отношении детей и ненадлежащий уход за ними из-за употребления алкоголя.
В польском Люблине пожаловались на факты домашнего насилия и пьянства в семьях беженцев из Украины
© Фото: Christoph Soeder, dpa, Globallookpress
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Муниципальный центр поддержки семьи (MOPR) в Люблине столкнулся с проблемой домашнего насилия в ряде семей украинских беженцев, приехавших в Польшу после начала специальной военной операции. Координатор центра Малгожата Рабчевска рассказала местному изданию о фактах домашнего насилия и случаях ненадлежащего ухода за детьми из-за употребления родителями алкоголя, сообщает RT.

«Особенно в последнее время в Люблине центр получает все больше сообщений о проблемах в украинских семьях, связанных с насилием и злоупотреблением алкоголем. Мы также получаем все больше и больше сообщений из школ о том, что дети безнадзорны или голодны», - рассказала Рабчевская.

Она отметила иной подход к воспитанию детей в Польше и на Украине.

«Эти женщины не понимают, что в Польше не может быть и речи об избиении детей, что нет разрешения на насилие», - подчеркнула сотрудница MOPR.

Представители центра вынуждены вмешиваться и в украинские семьи, в которых родители злоупотребляют алкоголем. Среди примеров Рабчевская рассказала о ребенке, которого привели в бассейн пьяные родители.

По данным центра, с начала СВО через Люблин прошли сотни тысяч украинцев, сейчас в городе проживает порядка 45 тысяч беженцев из Украины, включая детей. У большинства из них все хорошо - они работают, снимают квартиры, их дети ходят в школы или детсады, но есть и такие, кто по-прежнему живут в студенческих общежитиях и нуждаются в особом контроле со стороны органов опеки.

Ранее сообщалось о помощи Красного Креста и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в возвращении украинских детей, отдыхавших в Крыму, в их семьи на Украине и в Европе.

Ранее сообщалось, что китайский план мирного урегулирования украинского кризиса предусматривает возвращение беженцев домой из России и стран Европы.

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