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ТОС «Солнцепек» за минуты «расплавил» позиции украинских боевиков на Купянском направлении

06:23 01.06.2023
Укрыться от залпов ТОС-1А «Солнцепека» невозможно даже в окопах и блиндажах.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК «Звезда»
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Подразделение тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» нанесло удары по позициям украинской 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новоселовское на Купянском направлении. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны России.

Незаметно для противника «Солнцепек» выезжает на боевую позицию. Наводчик корректирует положение пусковой установки. Чуть больше минуты - и море огня отправляется за линию соприкосновения.

Результат удара - на камере объективного контроля. Попадая в цель, термобарический снаряд распыляет, а затем воспламеняет взрывоопасную смесь. Температура в несколько тысяч градусов и избыточное давление уничтожают цель. Укрыться от залпа «Солнцепека» невозможно даже в окопах и блиндажах.

Подразделение, выполнившее боевую задачу, неоднократно было отмечено командованием за эффективную и слаженную боевую работу.

«Подразделения ТОС наносят огневое поражение противнику весьма успешно. Нанесение удара по тем местам, где другие средства просто не справляются. Это подвалы зданий, какие-либо укрепленные сооружения, большое скопление личного состава противника. … С самого начала СВО были испробованы несколько способов стрельбы, различная работа на позиции, различный состав огневой поддержки. Все постоянно меняется и улучшается», - поделился командир роты тяжелых огнеметных систем.

Работать ночью расчетам боевых машин приходится едва ли не чаще, чем днем. Это безопаснее и создает эффект неожиданности для противника. Те же, кому посчастливилось остаться вне зоны поражения, чаще всего предпочитают покинуть позиции и отступить, освобождая путь российским войскам.

Особая роль в работе расчетов отводится их индивидуальной защите. Расчеты используют современные средства противоосколочной экипировки, которая создана из негорючих материалов и позволяет в случае нештатной ситуации сохранить жизнь и здоровье.

После выполнения боевой задачи расчеты ТОС-1А «Солнцепек» в кратчайшее время проводят смену боевых позиций и оперативно перезаряжают установки.

Ранее Минобороны России показало боевую работу расчетов РСЗО «Град» Западного военного округа на Купянском направлении. Артиллеристы бьют по целям, координаты которых передаются с помощью беспилотников на командный пункт. РСЗО накрывают огромные площади, где находится противник. Ударная волна и осколки разлетаются на сотни метров и уничтожают выявленные огневые позиции и укрепления.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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