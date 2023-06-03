В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Шеф Пентагона Остин заявил, что конфликт на Тайване будет разрушительным

Анна Касаткина
05:20 03.06.2023
По словам американского министра, США работают над укреплением мира и стабильности в Тайваньском проливе.
Шеф Пентагона Остин заявил, что конфликт на Тайване будет разрушительным
© Фото: Karsten Wrobel imageBROKER.com GlobalLookPress
Читайте нас на:

США привержены статус-кво в отношении Тайваня, возможный конфликт в регионе будет разрушительным. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время выступления на региональном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

По его словам, США по-прежнему «глубоко привержены сохранению статус-кво» в соответствии с политикой одного Китая и выполнению обязательств в рамках закона об отношениях с Тайванем. Остин уточнил, что его страна продолжит выступать категорически против односторонних попыток изменить этот статус-кво.

Шеф Пентагона подчеркнул, что конфликт из-за Тайваня не неизбежен, однако в случае негативного развития событий под угрозу будет поставлена безопасность коммерческих морских путей и глобальных цепочек поставок.

«Не питайте заблуждений: конфликт в Тайваньском проливе будет разрушительным. По этой причине мы полны решимости поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе, равно как и растущее число других стран мира», - цитирует его РИА Новости.

Остин отметил, что США не стремятся к новой холодной войне и конфликту с Китаем, а занимаются укреплением мира и стабильности в регионе.

Ранее в Пентагоне анонсировали значительную оборонную помощь Тайваню в ближайшее время. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что американские власти планируют передать Тайваню вооружение на сумму 500 миллионов долларов по ускоренной процедуре, которая применяется для оказания военной помощи киевскому режиму.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:53 В стране и мире
Правительство Венгрии опубликовало ролик с картой Украины без Крыма
01:21 В стране и мире
Два человека погибли при обстреле Соболевки в Белгородской области
00:44 В стране и мире
Число жертв столкновения поездов в Индии превысило 120
00:19 В стране и мире
В МИД России заявили о систематическом нарушении прав детей со стороны США
23:34 В стране и мире
Правительство РФ утвердило перечень неисправностей для запрета эксплуатации авто
Популярное
Видео
Путин сказал, что Дед Мороз главнее его
Видео
Чернышенко перед Мишустиным кинул на пол российский планшет
Видео
Байден рухнул на церемонии выпускников академии ВВС США
Американский ученый заявил, что инопланетяне давно прилетели и остались на Земле
Телеканал из США выдал рухнувший дом в Айове за последствия атаки дрона в Москве
ИИ решил уничтожить оператора в армии США, чтобы тот не мешал ему поражать цель
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.