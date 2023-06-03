Шеф Пентагона Остин заявил, что конфликт на Тайване будет разрушительным

По словам американского министра, США работают над укреплением мира и стабильности в Тайваньском проливе.

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США привержены статус-кво в отношении Тайваня, возможный конфликт в регионе будет разрушительным. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время выступления на региональном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

По его словам, США по-прежнему «глубоко привержены сохранению статус-кво» в соответствии с политикой одного Китая и выполнению обязательств в рамках закона об отношениях с Тайванем. Остин уточнил, что его страна продолжит выступать категорически против односторонних попыток изменить этот статус-кво.

Шеф Пентагона подчеркнул, что конфликт из-за Тайваня не неизбежен, однако в случае негативного развития событий под угрозу будет поставлена безопасность коммерческих морских путей и глобальных цепочек поставок.

«Не питайте заблуждений: конфликт в Тайваньском проливе будет разрушительным. По этой причине мы полны решимости поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе, равно как и растущее число других стран мира», - цитирует его РИА Новости.

Остин отметил, что США не стремятся к новой холодной войне и конфликту с Китаем, а занимаются укреплением мира и стабильности в регионе.

Ранее в Пентагоне анонсировали значительную оборонную помощь Тайваню в ближайшее время. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что американские власти планируют передать Тайваню вооружение на сумму 500 миллионов долларов по ускоренной процедуре, которая применяется для оказания военной помощи киевскому режиму.