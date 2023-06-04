Новосибирское высшее военное командное училище отметило 56-ю годовщину со дня основания

За свою историю военное училище выпустило более 25 тысяч офицеров.

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В Новосибирском высшем военном командном ордена Жукова училище (НВВКУ) отметили 56-ю годовщину со дня образования. За эти годы учебное заведение выпустило свыше 25 тысяч офицеров, из которых 44 удостоились звания Героя Советского Союза и России.

Торжественные мероприятия начались с построения около мемориала «Выпускникам училища - Героям Отечества». Командование НВВКУ и почетные гости возложили корзины и цветы к мемориалу. Курсанты училища и гости мероприятия минутой молчания почтили память тех, кто героически погиб, защищая Родину.

На митинге на плацу отличившимся военнослужащим и гражданскому персоналу вручили госнаграды Российской Федерации, грамоты и памятные подарки. Яркой частью мероприятия стали торжественный марш личного состава училища и выпускников, дефиле военного оркестра, показательные выступления роты почетного караула, курсантов и слушателей специального факультета.