В Костроме лучших курсантов академии РХБЗ наградили госнаградами

По словам начальника академии, курсанты внесли большой вклад в развитие научной базы, которую в том числе используют при работе в горячих точках и в зоне СВО.

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В Костроме академия РХБЗ имени Маршала Советского Союза Семена Тимошенко встретила свою 91-ю годовщину. В честь праздничной даты на территории вуза прошли торжественные мероприятия и «день открытых дверей».

На «дне открытых дверей» гости могли посетить объекты учебно-материальной базы и биолаборатории академии. У них также была возможность пообщаться с военнослужащими.

Преподавателей академии наградили благодарственными письмами Костромской областной Думы, а лучших курсантов - государственными наградами. В академии отметили, что курсанты уже внесли большой вклад в развитие научной базы, которая используется при работе в горячих точках, в том числе в зоне проведения спецоперации.

В торжественных мероприятиях участвовали и школьники, представляющие общественные объединения - «Юные спасатели», «Клуб юных моряков», студенты и учащиеся учебных заведений.

Ранее замминистра обороны Горемыкин поблагодарил педагогов и наставников Военного университета МО за глубокие знания. Он также вручил 24 красных диплома и восемь золотых медалей, курсантам Военного университета МО.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.