Украинские боевики выпустили по Донецку 11 снарядов «натовского» калибра

Зафиксировано два обстрела в Петровском районе города, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

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Украинские боевики выпустили по Донецку 11 снарядов «натовского» 155-мм калибра. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В сообщении говорится о двух обстрелах: в 00:15 по Петровскому району Донецка выпущено пять снарядов, в 00:50 - еще шесть снарядов в том же направлении.

В пятницу жертвами обстрелов Макеевки, Донецка и Александровки в ДНР стали три человека. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин. Ранения получили четыре человека, среди которых девочка трех лет.