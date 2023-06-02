Пушилин: в результате обстрелов Макеевки, Донецка и Александровки погибли три человека

Четыре человека получили ранения, в том числе трехлетняя девочка.

© Фото: Pavel Kashaev, GlobalLookPress

Жертвами украинских обстрелов Макеевки, Донецка и Александровки стали три человека, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«На данный момент в результате обстрелов Макеевки, Донецка и Александровки три человека погибли», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам врио главы ДНР, ранения получили четыре человек, среди них девочка трех лет. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести. Медики оказывают помощб всем, кто пострадал от украинских обстрелов.

Пушилин добавил, что в общей сложности украинская сторона выпустила более 270 боеприпасов из реактивной и ствольной артиллерии. В результате пострадали жилые и социальные объекты.