Воздушная тревога звучит на всей территории Украины

За последние несколько часов на территории страны объявляли воздушную тревогу несколько раз.

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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, исключая четыре западных области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты оповещения о воздушных тревогах.

По данным на 2.42, вся карта Украины окрашена в красный цвет. Воздушная тревога за последние несколько часов объявлялась на территории страны неоднократно.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Днепра и в Харькове.

В пятницу Минобороны России рассказало о групповом высокоточном ударе по средствам ПВО Украины, прикрывающим критические объекты военной инфраструктуры.