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Камень в ботинке: почему победивший на выборах в Турции Эрдоган не устраивает Запад

Павел Ремнев
21:20 04.06.2023
Накануне избранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу и официально возглавил страну на следующие пять лет.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Накануне состоялась инаугурация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который будет возглавлять республику еще пять лет. И хотя перевес, как и в первом туре был небольшим - 52% голосов у Эрдогана, против 48% у его оппонента Кемаля Кылычдароглу - этого хватило, чтобы и сторонники Эрдогана прямо в ночь выборов начали праздновать победу, и чтобы оппозиция на удивление быстро признала свое поражение. Одним из первых Эрдогана поздравил Владимир Путин, сам он на инаугурацию в Анкару не поехал, но, как сообщили в Кремле, в ближайшее время планируется новая личная встреча двух президентов.

За этими выборами следили без преувеличения во всем мире. Не секрет, что позиция Турции по отношению к России не устраивает союзников Анкары по НАТО. Сегодня Вашингтон стремится изолировать Москву, но Турция выбирает иной путь - защиту собственных национальных интересов.

«Если Турция введет санкции против России, во-первых, она потеряет свою политику баланса. Во-вторых, она будет конфликтовать с Россией. Какая польза нам от этого? У нас есть отношения с Россией в ключевых областях, таких как энергетика, торговля и туризм. Посмотрите на давление Запада. Мы сталкиваемся с ним невероятным образом уже почти полтора года. Разве они не обрушивались на нас много раз? Мы не повелись на это», - заявил спикер президента Турции Ибрагим Калын.

Действительно, у России и Турции особые, близкие отношения, основанные, что важно - на взаимной выгоде. И дело не только в туристах или торговле. Наша страна создает в Турции европейский хаб для российского газа, взамен взорванных «Северных потоков». Вместе мы построили атомную электростанцию «Аккую». Впереди еще много работы в интересах обеих стран.

«Кроме того, политика Турции сейчас станет более независимой с точки зрения продвижения своих, в первую очередь, интересов в Евразии. И своего участия и нахождения места формирования нового мира, новой геополитической реальности. Здесь у нас интересы где-то противоречат, а где-то совпадают. Но Турция не сможет обойтись без экономических проектов, которые она ведет с Российской Федерацией», - заверила директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина.

К слову, на выборах в Конгресс США в ноябре прошлого года, явка едва ли дотянула до 50%. С Турцией, где проголосовали более 85% граждан, сравнить сложно. Это действительно народный выбор и переизбранный президент в своей речи особо подчеркивает, что страна теперь будет  прилагать еще больше усилий для решения глобальных проблем и вопросов региональной безопасности. По сути, это то же самое, чем Эрдоган занимался 20 лет - создавая из своего государства еще один центр силы в нашем многополярном мире.

Как прошло голосование во втором туре, и как теперь изменятся политика Турции и ее место в мире в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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