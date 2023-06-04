В Новосибирске горит Центральная клиническая больница
В Новосибирске загорелась Центральная клиническая больница. Видео пожара пользователи выкладывают в социальных сетях. Как рассказали «Звезде» в МЧС, на момент прибытия спасателей кровля полыхала по всей площади.
«Пожарные расчеты следуют по повышенному рангу. Подробности уточняются», - добавили в службе.
Дымом, судя по кадрам, заволокло всю округу. Предварительная площадь горения — порядка 1 800 квадратных метров.
Как сообщает АСТ-54, на место приехали большие автобусы для эвакуации людей из больницы. Всего спасатели вывели из здания 130 человек, в числе которых 100 пациентов, сообщает RT со ссылкой на МЧС. Предварительно, пострадавших нет.
По поручению губернатора региона Андрея Травникова на место происшествия выехали первый вице-губернатор Юрий Петухов и министр здравоохранения Константин Хальзов.