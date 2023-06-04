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В Новосибирске горит Центральная клиническая больница

Иван Линдеманн
12:49 04.06.2023
Судя по кадрам из соцсетей, дымом заволокло всю округу. По данным МЧС, эвакуированы 130 человек.
© Видео: novosibtop, Telegram © Фото: novosibtop, Telegram
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В Новосибирске загорелась Центральная клиническая больница. Видео пожара пользователи выкладывают в социальных сетях. Как рассказали «Звезде» в МЧС, на момент прибытия спасателей кровля полыхала по всей площади.

«Пожарные расчеты следуют по повышенному рангу. Подробности уточняются», - добавили в службе.

Дымом, судя по кадрам, заволокло всю округу. Предварительная площадь горения — порядка 1 800 квадратных метров.

Как сообщает АСТ-54, на место приехали большие автобусы для эвакуации людей из больницы. Всего спасатели вывели из здания 130 человек, в числе которых 100 пациентов, сообщает RT со ссылкой на МЧС. Предварительно, пострадавших нет.

По поручению губернатора региона Андрея Травникова на место происшествия выехали первый вице-губернатор Юрий Петухов и министр здравоохранения Константин Хальзов.

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