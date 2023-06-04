Главная забота государства: почему поддержка материнства и детства в России выходит на первый план

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ

На этой неделе страна отметила День защиты детей. Традиционно много говорилось про то, как в нынешнее непростое время обеспечить им нормальное здоровое и спокойное будущее. Конечно, в первую очередь, это касается новых регионов, Донбасса, детей, которые уже девять лет живут в состоянии войны и, по сути, лишены детства.

Как отчиталась на неделе вице-премьер Татьяна Голикова, на сегодняшний день в новых регионах прошли медицинское обследование уже более 300 тысяч детей. Многие из них вообще были у врача впервые. Как сейчас выясняется, во множестве населенных пунктов просто отсутствовала возможность получить самую элементарную первичную медицинскую помощь. И потому сейчас, до конца года, все жители ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей получат российские полисы ОМС и все взрослое население тоже должно будет пройти диспансеризацию и вспомнить о своем здоровье.

«Мы ведем достаточно серьезную работу в рамках модернизации системы здравоохранения всех четырех новых регионов Российской Федерации. С 2024 года новые регионы планируют полноценно вступить в программу модернизации первичного звена здравоохранения», - заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Еще одна, едва ли не главная забота сегодня - это помощь многодетным семьям. В некоторых из них отцы профессиональные военные - участники спецоперации и то, что происходит сейчас в зоне боев с украинскими неонацистами - гибель мирных людей и дети, оставшиеся без крова и родителей, дети, получившие ранения - особая боль. В День защиты детей, президент России, Владимир Путин провел по видеосвязи традиционную встречу с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Ведь главное счастье, по мнению всех этих людей - в детях. И они готовы служить примером для многих, кто еще испытывает какие-то сомнения.

О том, что президент сказал многодетным матерям и о том, как государство планирует поддерживать тех, кто сделал заботу о детях смыслом своей жизни, в сюжете корреспондента «Звезды» Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».