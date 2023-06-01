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Путин: сегодня спал меньше обычного, так получилось

Андрей Аркадьев
15:07 01.06.2023
Глава государства старается не бросать занятия спортом, потому что это помогает в работе.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о том, сколько сегодня ему удалось поспать.

«Как и все люди, сплю. Я, в отличие от некоторых известных вам людей, стараюсь не бросать заниматься спортом, это помогает в работе. Сплю немного, наверное, шесть-семь часов, шесть в основном. Сегодня, правда, спал гораздо меньше, так получилось», - сказал глава государства на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Свой рабочий график Путин не стал пересказывать и назвал его достаточно однообразным. В ходе беседы он привел слова одного из российских императоров: «Управлять Россией совсем не сложно, но абсолютно бесполезно». Президент отметил, что с тех пор многое изменилось. Затем Путин процитировал другого государственного деятеля, который говорил, что «Россия напрямую управляется Богом».

Ранее сообщалось, что президент наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества.

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