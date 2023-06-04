Армия МО РФ: по пытавшейся переправиться через реку в Новой Таволжанке ДРГ был нанесен артудар Ян Брацкий По противнику нанесен артиллерийский удар, боевики рассеяны и отошли. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России сообщило о попытке группы украинских террористов переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка в Белгородской области. Попытку боевиков киевского режима проникнуть на российскую территорию своевременно выявили бойцы подразделений прикрытия Госграницы Западного военного округа и Погранслужбы ФСБ. По диверсантам был нанесен артиллерийский удар, враг рассеян и отошел, добавили в оборонном ведомстве. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в село Новая Таволжанка в Шебекинском районе зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Со слов главы региона, идет бой. Гладков выразил уверенность в том, что все боевики будут уничтожены. Экспертное мнение и аналитика