Гладков заявил, что ДРГ зашла в Новую Таволжанку, идет бой

Белгородский губернатор выразил уверенность, что все боевики будут уничтожены.

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В воскресенье в село Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской область зашла украинская диверсионно-разведывательная группы. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в данный момент идет бой. Губернатор выразил уверенность, что все боевики будут уничтожены.

«По-другому быть не может», - добавил Вячеслав Гладков.

Напомним, ранее он сообщил, что националисты обстреляли село Муром. От удара загорелся фельдшерско-акушерский пункт. Также повреждены школа, детсад и дом культуры.