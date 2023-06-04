Гладков заявил, что ДРГ зашла в Новую Таволжанку, идет бой
Белгородский губернатор выразил уверенность, что все боевики будут уничтожены.
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В воскресенье в село Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской область зашла украинская диверсионно-разведывательная группы. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в данный момент идет бой. Губернатор выразил уверенность, что все боевики будут уничтожены.
«По-другому быть не может», - добавил Вячеслав Гладков.
Напомним, ранее он сообщил, что националисты обстреляли село Муром. От удара загорелся фельдшерско-акушерский пункт. Также повреждены школа, детсад и дом культуры.