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Укол дронами: что стоит за попыткой киевского режима запугать москвичей

Станислав Иващенко
17:42 04.06.2023
Незадолго до атаки украинских беспилотников на Москву, российские Вооруженные силы нанесли массированные удары по центрам принятия решений, скоплениям ВСУ и иностранных наемников, по складам боеприпасов и технике.
Укол дронами: что стоит за попыткой киевского режима запугать москвичей
© Фото: ТРК «Звезда»
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На этой неделе, ставки в вооруженном конфликте между Россией и коллективным Западом были задраны на новую высоту. Украинский режим предпринял попытку нанести по Москве и Московской области удар беспилотниками. 

«Прилет был прям буквально в метрах трех от нашего окна. Его выбило. Проснулись мы, собственно говоря, от мощного хлопка, я не знаю, как описать звук от взрыва, никогда не слышал его до этого. В общем, приличный был звук. Затем звон разбитых стекол. Я выглянул в окно, смотрю - вроде спокойно, никого нет», - рассказал местный житель Марат.

Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять были сбиты в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь». Наша система ПВО отработала на отлично, а пройдя такое боевое крещение - будет работать еще лучше, если кому-то вновь захочется направить на Москву новую порцию беспилотников.

«Хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать. Мы сталкивались с такими же проблемами на аэродроме Хмеймим в Сирии, и просто не сопоставима территория самой нашей авиабазы Хмеймим и Москвы - огромного европейского мегаполиса. Но в целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы, и мы будем это делать. Но меня даже не столько это беспокоит, сколько попытки вызвать ответную реакцию России. Видимо, на это рассчитано: они провоцируют нас на зеркальные действия», - заявил президент Владимир Путин, комментируя атаку дронов на Москву.

Атака на Москву была слабой попыткой боевиков огрызнуться на наши массированные удары и по центрам принятия решений, по скоплениям иностранных наемников, и по складам техники и боеприпасов, которые Владимир Зеленский так тщательно накапливал для своего контрнаступления.

Какова была истинная цель провокации и как следует отвечать на подобные диверсии? Подробнее в сюжете корреспондента «Звезды» Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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