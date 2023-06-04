В Кремле рассказали о поручениях Путина после атаки дронов на Москву

В день атаки украинских дронов на российскую столицу, президент Владимир Путин оперативно получал всю информацию от глав Минобороны и МЧС РФ.

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Президент России Владимир Путин дал ряд указаний после недавней атаки украинских беспилотников на Москву. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью «Москва. Кремль. Путин».

Представитель Кремля напомнил, что российский лидер получал своевременные доклады от оборонного ведомства, глав регионов, полиции и МЧС с учетом постоянно обновляющейся информации.

«Потом были соответствующие указания главы государства, приказы Верховного главнокомандующего и так далее», - цитирует RT заявление Пескова.

В день атаки происходили «постоянные перезвоны», в ходе которых Путину докладывали о ситуации, подчеркнули в Кремле.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что Владимир Путин уделяет Украине столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему. Это же касается закрытых совещаний и разговоров, подчеркнул Песков.