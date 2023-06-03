В стране и мире Чавушоглу заявил о наступлении нового века для Турции после ухода с поста главы МИД Анна Касаткина Новым министром иностранных дел Турции станет бывший глава нацразведки Фидан Хакан. © Фото: news.ru via globallookpress.com Читайте нас на: Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу покинул свой пост в связи с формированием нового кабинета министров. В своем аккаунте Twitter Чавшуоглу отметил, что страна вступает в новый век. Политик выразил благодарность своим коллегам и пожелал успехов новому правительству. «Пусть новый кабинет министров принесет пользу нашей стране и нашему народу... Под руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана наступает новый век для Турции, не останавливайтесь, продолжайте путь», - написал он. Чавушоглу возглавлял министерство иностранных дел Турции с 2014 года. На своем посту он неоднократно демонстрировал курс на сотрудничество с Россией. Новым главой МИД в сформированном Эрдоганом кабинете министров станет бывший глава национальной разведки Хакан Фидан. Ранее Фидан участвовал в переговорах о стабилизации обстановки в Сирии и неоднократно посещал Москву. Экспертное мнение и аналитика