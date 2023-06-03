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Чавушоглу заявил о наступлении нового века для Турции после ухода с поста главы МИД

Анна Касаткина
23:46 03.06.2023
Новым министром иностранных дел Турции станет бывший глава нацразведки Фидан Хакан.
Чавушоглу заявил о наступлении нового века для Турции после ухода с поста главы МИД
© Фото: news.ru via globallookpress.com
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу покинул свой пост в связи с формированием нового кабинета министров. В своем аккаунте Twitter Чавшуоглу отметил, что страна вступает в новый век.

Политик выразил благодарность своим коллегам и пожелал успехов новому правительству.

«Пусть новый кабинет министров принесет пользу нашей стране и нашему народу... Под руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана наступает новый век для Турции, не останавливайтесь, продолжайте путь», - написал он.

Чавушоглу возглавлял министерство иностранных дел Турции с 2014 года. На своем посту он неоднократно демонстрировал курс на сотрудничество с Россией. Новым главой МИД в сформированном Эрдоганом кабинете министров станет бывший глава национальной разведки Хакан Фидан. Ранее Фидан участвовал в переговорах о стабилизации обстановки в Сирии и неоднократно посещал Москву.

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