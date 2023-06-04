Экономист Долгова объяснила, почему в России в апреле подешевели продукты

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Продуктовая инфляция в России в апреле год к году действительно ниже, чем в Европе, и даже показала дефляцию, сказала «Звезде» доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Это объясняется тем, что в России продовольственные товары заметно подорожали весной 2022 года, в то время как в Европе еще нет. Зато в Европе цены растут сейчас, тогда как в России они стабилизировались.

При анализе роста цен год к году имеет значение динамика в данном месяце и год назад, и в текущем году.

«Март-апрель прошлого года - это резкий скачок цен на продукты, на потребительские товары в нашей стране. Поэтому высокая база изменения цен в прошлом году по сравнению с апрелем текущего года и дает такой результат, показывающий снижение цен на продукты питания», - объяснила Мария Долгова.

В Европе прошлый год отмечен меньшим ростом цен в апреле. Зато сейчас на стоимость продовольствия там давят такие факторы как резкий рост цен на энергоносители в прошлом году и начале текущего, разрывы цепочек поставок, которые до сих пор не восстановились после пандемии, нехватка дешевой рабочей силы, рост затрат на транспортировку.

«Поэтому по данным на апрель действительно наша страна является лидером снижения цен на продовольствие, единственная страна, в которой отмечена дефляция. И вот такое замедление динамики роста цен в нашей стране связано с целым рядом факторов. Это высокий урожай в прошлом году, который позволил сформировать запасы, прошлогодние закупки товаров и продовольствия, которые проводились при сильном рубле, что способствовало более низким ценам на импортные товары в этот период. И собственно говоря, то, что страна себя может частью основных продуктов питания обеспечить», - сказала эксперт.

По словам Долговой, в летние месяцы, скорее всего, не будет такого замедления роста цен в России на продовольственные товары. Поскольку сравнение цен в летние месяцы уже будет проводиться с ценами прошлого года, которые по сравнению с мартом-апрелем уже подросли в 2022 году.

«Поэтому такие аспекты как сезонная дефляция, связанная со снижением цен на овощи, фрукты, которую мы традиционно наблюдаем в конце лета, - она может быть не так ярко выражена летом 2023-го года», - сказала Мария Долгова.

Ранее сообщалось, что в апреле текущего года Россия стала единственной страной в Европе, где снизились цены на продукты и безалкогольные напитки. Дефляция по этим категориям в РФ составила 0,22% в годовом выражении.