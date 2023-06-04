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Песков заявил, что России нужно знать свое дело и доделать его до конца

Дмитрий Трунов
14:29 04.06.2023
Пресс-секретарь президента России процитировал слова Тютчева о том, что вразумить либеральную Европу невозможно.
Песков заявил, что России нужно знать свое дело и доделать его до конца
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, GlobalLookPress
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Запад использует понятия прав человека и европейских ценностей в своих интересах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью с журналистом Павлом Зарубиным. По словам Пескова, Россия несмотря на это должна делать свое дело и решить свои задачи.

Пресс-секретарь президента России назвал права человека и европейские ценности вещью «гуттаперчевой в понимании тех же самых европейцев». Он обратил внимание на то, что на Западе долгие годы не замечали бомбежек Донбасса.

«Собственно, когда еще не было специальной военной операции. Это те же самые люди, которые в упор не замечали убитых детей, которые не замечали ряды детских могил на Донбассе», - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России процитировал слова Тютчева о том, что вразумить либеральную Европу невозможно. Когда западным странам это удобно, там приводят ссылки на «все эти вселенские ценности». А когда не удобно, о них не вспоминают.

«Нам надо знать свое дело, делать свое дело и доделать свое дело до конца. У нас нет другой альтернативы», - сказал Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь президента сказал, что руководитель такой страны как Россия фактически круглые сутки на посту. Путин проводит ровно столько закрытых совещаний и разговоров, сколько ему нужно для осуществления общего руководства.

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