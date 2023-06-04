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Гладков заявил, что ВСУ бьют по торговым модулям рынка в центре Шебекино

Иван Линдеманн
14:01 04.06.2023
По словам губернатора, от прямого попадания снаряда произошло три возгорания.
Гладков заявил, что ВСУ бьют по торговым модулям рынка в центре Шебекино
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вооруженные силы Украины бьют по торговым модулям рынка в центре Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Шебекинский округ под обстрелом. По предварительным данным, пострадавших нет», - написал он в своем Telegram-канале, сообщает RT.

По словам Гладкова, от прямого попадания снаряда произошло возгорание в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища.

Кроме того, он рассказал об обстрелах Мурома и Новой Таволжанки. Там повреждены дома, пострадавших среди жителей нет.

Ранее сегодня губернатор заявил, что в пунктах временного размещения находятся больше 4 тысяч жителей приграничных районов Белгородской области.

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