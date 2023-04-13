Токсичный дым еще несколько дней будет исходить от загоревшегося завода в США

По сообщению CNN, загоревшийся завод по переработке отходов в американском городе Ричмонд еще несколько дней будет выделять потенциально опасный дым, сажу и пепел в окружающую среду.

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Возгорание возникло в среду, после пожара на заводе. Огонь начал плавить пластмассу, которая при нагревании выделяет токсичные вещества.

По словам мэра города Дейва Сноу, полную ответственность за принесенный ущерб несет компания My Way Trading, которая раньше владела заводом. Чтобы компенсировать ущерб окружающей среде, часть имущества завода перешла в руки города - об этом сообщает CNN.

Жителей региона эвакуировали. Оценку ущерба природе дадут сотрудники агентства окружающей среды департамента природопользования Индианы.

Пожар может затруднить поставки нефти из-за изоляции региона от других рынков.