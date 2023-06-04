Mercedes с человеком внутри упал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве
Инцидент произошел на Новодмитровской улице в районе ЖК «Савеловский сити».
© Видео: Ховрино Головинский Западное Дегунино, VK © Фото: Ховрино Головинский Западное Дегунино, VK
Автомобиль упал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве на Новодмитровской улице, сообщается в паблике VK Ховрино Головинский Западное Дегунино. Как сообщается, водитель иномарки выжил.
На видеоролике черный джип Mercedes лежит на крыше. Внутрь машины заглядывают спасатели.
Инцидент произошел на Новодмитровской улице в районе ЖК «Савеловский сити». Официальных данных о происшествии на данный момент нет.
Ранее на МКАД такси на полной скорости врезалось в автомобиль, который остановился из-за поломки и снесло его водителя. Мужчина попал в больницу.