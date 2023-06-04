В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Mercedes с человеком внутри упал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве

Дмитрий Трунов
12:56 04.06.2023
Инцидент произошел на Новодмитровской улице в районе ЖК «Савеловский сити».
© Видео: Ховрино Головинский Западное Дегунино, VK © Фото: Ховрино Головинский Западное Дегунино, VK
Читайте нас на:

Автомобиль упал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве на Новодмитровской улице, сообщается в паблике VK Ховрино Головинский Западное Дегунино. Как сообщается, водитель иномарки выжил.

На видеоролике черный джип Mercedes лежит на крыше. Внутрь машины заглядывают спасатели.

Инцидент произошел на Новодмитровской улице в районе ЖК «Савеловский сити». Официальных данных о происшествии на данный момент нет.

Ранее на МКАД такси на полной скорости врезалось в автомобиль, который остановился из-за поломки и снесло его водителя. Мужчина попал в больницу.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:01 В стране и мире
Гладков заявил, что ВСУ бьют по торговым модулям рынка в центре Шебекино
12:49 В стране и мире
Видео
В Новосибирске горит Центральная клиническая больница
10:48 В стране и мире
Нефтяной танкер сломался в Суэцком канале на пути из России в Китай
10:27 В стране и мире
Аксенов сообщил об отраженной атаке на Крым девяти беспилотников
08:15 В стране и мире
Reuters: главы 20 крупнейших мировых разведок тайно встретились в Сингапуре
Популярное
Видео
Mercedes с человеком внутри упал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве
Видео
Путин сказал, что Дед Мороз главнее его
Видео
Чернышенко перед Мишустиным кинул на пол российский планшет
Американский ученый заявил, что инопланетяне давно прилетели и остались на Земле
ИИ решил уничтожить оператора в армии США, чтобы тот не мешал ему поражать цель
Видео
Байден рухнул на церемонии выпускников академии ВВС США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.