В стране и мире Mercedes с человеком внутри упал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве Дмитрий Трунов Инцидент произошел на Новодмитровской улице в районе ЖК «Савеловский сити». © Видео: Ховрино Головинский Западное Дегунино, VK © Фото: Ховрино Головинский Западное Дегунино, VK Читайте нас на: Автомобиль упал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве на Новодмитровской улице, сообщается в паблике VK Ховрино Головинский Западное Дегунино. Как сообщается, водитель иномарки выжил. На видеоролике черный джип Mercedes лежит на крыше. Внутрь машины заглядывают спасатели. Инцидент произошел на Новодмитровской улице в районе ЖК «Савеловский сити». Официальных данных о происшествии на данный момент нет. Ранее на МКАД такси на полной скорости врезалось в автомобиль, который остановился из-за поломки и снесло его водителя. Мужчина попал в больницу. Экспертное мнение и аналитика