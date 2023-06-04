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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Greenpeace*

Анна Касаткина
01:23 04.06.2023
В мае Генпрокуратура РФ признала деятельность экологической организации нежелательной на территории страны.
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Greenpeace*
© Фото: via www.imago-images.dewww.imago-images.de Globallookpress
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В России ограничили доступ к сайту Greenpeace* International (признана нежелательной на территории РФ). Об этом свидетельствуют данные сервиса Роскомнадзора для проверки блокировок страниц и ресурсов в России.

«Ограничение доступа: ограничивается к сайту», - говорится в сообщении.

В мае Генпрокуратура России признала деятельность Greenpeace* нежелательной на территории РФ. В заявлении указывается, что организация предпринимала попытки по смене власти в РФ неконституционным путем, вмешивалась во внутренние дела государства, занималась антироссийской пропагандой и финансировала иноагентов.

* Greenpeace - организация признана нежелательной на территории РФ.

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