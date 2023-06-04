Тюрколог Образцов: со сменой главы МИД Турция отойдет от идеи прорывов во внешней политике

Новым главой МИД в сформированном Эрдоганом кабинете министров станет бывший глава национальной разведки Хакан Фидан. Это более осторожный человек, говорит эксперт.

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Со сменой главы МИД Турции Анкара выберет более спокойную внешнюю политику, «без больших прыжков и ужимок», считает тюрколог-арабист Алексей Образцов. По его словам, у Турции не хватает сил на серьезное продвижение новоосманских идей, у население уже не так восторженно реагирует на них, как раньше.

«Я считаю, что будет постепенный отход в официальной позиции Турецкой Республики от педалирования идей новоосманизма и безоговорочного общетюркского единства. Понятно, что население на это уже не так восторженно реагирует, как в былые годы. А во-вторых - при всех плюсах у Турции просто не хватает сил на то, чтобы активно работать и по одному, и по другому направлению», - сказал эксперт.

Новым главой МИД в сформированном Эрдоганом кабинете министров станет бывший глава национальной разведки Хакан Фидан. Это более осторожный человек, он будет «штукатурить трещины», говорит Образцов.

«Видимо, это его главная задача. Более спокойная позиция, замазывание каких-то щелей, пробоин. То есть, он будет создавать монолит. Если там была идея внешнеполитических прорывов, то здесь будет, видимо, идея «монолитной стены». Без больших прыжков и ужимок», - сказал Образцов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после принятия присяги и вступления в должность еще на пять лет сменил ключевые фигуры в кабинете министров, включая глав внешнеполитического, оборонного ведомств, Минфина и министерства внутренних дел.