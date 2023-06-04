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Аксенов сообщил об отраженной атаке на Крым девяти беспилотников

Дмитрий Трунов
10:27 04.06.2023
После падения одного из дронов получили повреждения три частных дома и два автомобиля в городе Джанкое.
Аксенов сообщил об отраженной атаке на Крым девяти беспилотников
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке на Крым минувшей ночью девяти украинских беспилотников. По его словам, пять из них сбили силы ПВО, другие четыре перехватили средствами радиоэлектронной борьбы.

После падения одного из дронов получили повреждения три частных дома и два автомобиля в городе Джанкое. В них выбиты стекла.

Еще один не взорвавшийся беспилотник нашли на территории частного дома. Чтобы его обезвредить, 50 человек эвакуировали в пункт временного размещения.

После ночной атаки никто не погиб и не пострадал. Глава Крыма призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее советник главы Крыма сообщил о сбитом в Джанкое беспилотнике.

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