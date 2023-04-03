NBC: аэростат КНР смог собрать данные с нескольких военных площадок США

Китай мог контролировать воздушный объект, поэтому тот смог пройти рядом с несколькими военными площадками, утверждают собеседники издания.

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Китайский разведывательный аэростат, сбитый в феврале над США, смог собрать данные с нескольких военных площадок, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Пекин мог бы собрать гораздо больше данных, если бы не усилия Вашингтона помешать этому процессу, благодаря которым вещание объектов блокировалось. Китайская сторона могла контролировать воздушный шар, чтобы аппарат мог пролететь над несколькими объектами, собрать и доставить необходимые данные в режиме онлайн.

В начале февраля американские ВВС сбили метеозонд у берегов штата Южная Каролина. При этом президент США Джо Байден сообщил, что еще 1 февраля отдал военным соответствующий приказ. Аэростат летал над стратегическими объектами США, но власти долго не решались его остановить.

Круглый предмет был сбит, когда находился над Атлантическим океаном. Шар лопнул в прямом эфире зрителей канала Fox News.