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«Видим вас и любим»: в зоне СВО провели телемост для бойцов и их близких

08:28 03.06.2023
Семьи поблагодарили своих защитников за мужество, героизм и отвагу.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Бойцы Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации смогли поговорить с своими родственниками в Кемеровской области по телемосту.

Участники спецоперации и их родные смогли сказать друг другу «мы вас видим и любим», «мы вас ждем дома», «безумно сильно любим», «береги свое здоровье», «в садик ходи почаще».

Бойцы поблагодарили родных и близких за поддержку, терпение и рассказали им о своих делах на передовой. Они заверили, что все поставленные задачи будут выполнены и вскоре они вернуться домой.

Семьи поблагодарили своих защитников за мужество, героизм и отвагу. Мамы, жены и дети бойцов напомнили им, что их любят и ждут дома, рассказали о своей жизни, поделились последними новостями.

«Мы были рады увидеть родных и близких. Увидев своих родных, мы поняли, почему мы находимся здесь и выполняем свой воинский долг», - сказал старший стрелок с позывным «Сои».

Практически с начала проведения спецоперации командование ЦВО проводит телемосты между военнослужащими и их близкими. Это помогает поддержать боевой дух личного состава и поддерживать связь с ними их семей.

Ранее бойцы ЦВО устроили праздник для детей из многодетных семей в ЛНР. Ребятам привезли подарки и игрушки, а также свозили их в Луганск на цирковое представление.

Материал подготовили Дмитрий Трунов и Николай Баранов.

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